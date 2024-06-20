Німеччина передала Україні частину спецтехніки для ремонту енергетичної інфраструктури

Україна одержала від Німеччини частину партії спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це заявило Міністерство енергетики, повідомляє Новое время.

Як йдеться у повідомленні, Україні передали два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.

У Міненерго додають, що Німеччина передала частину з партії з 16 одиниць спецтехніки на суму 2,3 мільйона євро. Автомобілі закупили у межах українсько-німецького енергетичного партнерства.

Там зазначили, що частину авто вже доставили в Україну, їх передали енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Інші автомобілі будуть передані операторам системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткова техніка поїде у Харківську та Миколаївську області.

У Міненерго додають, що з березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору. Йдеться про трансформатори, генератори, кабелі, кабелі арматуру для повітряних ліній.