Путін не виключає постачання зброї КНДР та зміну ядерної доктрини РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не може виключати надання Північній Кореї високоточної зброї нібито у відповідь на військову допомогу Заходу Україні. Також диктатор розглядає можливість зміни ядерної доктрини РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ядерні погрози з боку Росії

У комюніке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7), який пройшов у червні, йдеться, що Росії загрожують серйозні наслідки у разі, якщо вона наважиться застосувати ядерну чи хімічну зброю.

"Ми залишаємо за собою право постачати зброю в інші регіони світу. Зважаючи на наші домовленості з КНДР, я не виключаю цього" , — сказав Путін на прес-конференції в Ханої.

Він згадав про військову допомогу західних країн Україні. За його словами, партнери України нібито заявляють, що не контролюють використання свого озброєння.

"Ми також можемо сказати те саме" , - сказав Путін.

Він також сказав, що Росія розглядає можливість зміни своєї ядерної доктрини у відповідь на нібито дискусії на Заході про "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї".

При цьому Путін заявив, що Росії не потрібно вводити ідею так званого превентивного удару, адже "ударом у відповідь противник буде гарантовано знищений".

Путін у КНДР

У вівторок, 18 червня, Путін прибув з візитом до столиці КНДР Пхеньяну. Західна преса пише, що поїздка, швидше за все, пов'язана з пошуком озброєння для війни проти України.

У Пхеньяні Путін і Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне партнерство, який, за словами російського диктатора, передбачає у тому числі надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору. Проте текст документа поки не опубліковано.

У Білому домі назвали "розширенням партнерства" офіційний візит Путіна до Пхеньяна, а також наголосили на тому, що РФ таким чином продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.

З КНДР диктатор полетів у Ханой.

Ядерні погрози з боку Росії

Російські офіційні особи і ЗМІ після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році регулярно погрожують різним країнам світу застосуванням ядерної зброї.

У травні Російська Федерація провела навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

В Інституті вивчення війни вважають, що такі дії агресора покликані налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних Росії дій.

Вчора, 20 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени альянсу ведуть переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії та Китаю.

У Південній Кореї заявили, що розглядають можливість постачання зброї в Україну після того, як КНДР та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни.