Кулеба пояснив, у якому форматі можлива участь Росії у другому саміті світу

Україна не хоче прямих контактів з Росією на другому саміті миру. Проте допускається формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

Як пояснив міністр, Україна допускає, що може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи під час саміту миру. Тоді Україна не взаємодіяла з Росією напряму, а лише через посередників - ООН та Туреччину.

"У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, потім Туреччина і ООН вели перемовини з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН і Україною, а також Туреччиною, ООН і Росією" , - заявив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Україна не прагне прямих контактів з Росією з огляду на те, що Москва продовжує свої воєнні злочини та намагається знищити українську державність.

Саміт миру

Нагадаємо,15 та 16 червня у Швейцарії відбувся перший саміт миру України. На ньому були представники понад 100 країн та міжнародних організацій.

За результатами саміту було ухвалене спільне комюніке, яке підписали не всі учасники. Проте документ відкритий, і до нього можуть приєднатися інші країни.

Україна не виключала участь Росії під час другого саміту миру.