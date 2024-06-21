Блінкен закликав президента Азербайджану без зволікань укласти мирну угоду з Вірменією

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Голова зовнішньополітичного відомства підтвердив, що США, як і раніше, готові підтримувати подальшу взаємодію у будь-який спосіб, що буде корисним для Вірменії та Азербайджану.

"Держсекретар визнав прогрес, досягнутий Вірменією та Азербайджаном на шляху до мирної угоди, і наголосив на важливості укладення угоди без зволікань", – йдеться в повідомленні Держдепу.

За словами Міллера, Блінкен закликав до відновлення та зміцнення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами й Азербайджаном.

"Держсекретар знову закликав Азербайджан дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини та звільнити всіх несправедливо затриманих осіб. Він закликав Азербайджан зробити це якнайшвидше", – йдеться в заяві.

Днями прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив проведення референдуму щодо делімітації кордону з Азербайджаном у більш далекому майбутньому.

Нагадаємо, у Вірменії тривають протести через передачу під контроль Азербайджану чотирьох сіл на кордоні з Вірменією відповідно до угоди про делімітацію кордонів.