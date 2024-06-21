ОВА: Росіяни вбили п'ятьох і поранили 10 мешканців у Донецькії області

Внаслідок обстрілів у Донецькій області за добу 20 червня загинули п'ятеро мирних жителів, ще 11 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

Зокрема у Максимільянівці Мар'їнської громади Покровського району поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, ворог обстріляв околиці Курахового.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка і Ямпіль. У Миколаївці 1 людина загинула і 3 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 4 будинки; також у громаді 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено в Миколаївці, 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. У Розкішному Іллінівської громади 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 об'єктів.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину у Північному. Під вогнем — Сіверськ і Серебрянка.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 81 людину, у тому числі 13 дітей.