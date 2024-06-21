Міністр МВС розповів, чому не можна мобілізувати всіх поліцейських

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що мобілізувати і відправити на фронт усіх правоохоронців, як цього вимагають у соцмережах, неможливо, повідомляє Українська правда.

Про це вiн заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

"На сьогодні дійсно працівники правоохоронних органів заброньовані".

Водночас він заявив, що частину поліцейських неможливо мобілізувати, бо вони не досягли мобілізаційного віку − 25 років. Таких, за словами міністра, в Нацполіції 17 тисяч осіб.

"На сьогоднішній день поліцейські виконують свої функції безпосередньо в областях, на території яких ведуться бойові дії − це 25 тисяч − Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Херсонська і так далі.

Підрозділи, які безпосередньо беруть учать у бойових діях, нараховують на сьогодні більше 6 тисяч осіб поліцейських.

Підрозділи, які додатково придані до ДПСУ на охорону в тому чисті і північного кордону з Білоруссю − ще 5 тисяч осіб".

Також, за словами Клименка, наразі формуються бойові бригади, які підсилять Сили оброни в найближчий час.

"Близько 50% поліцейських Нацполіції на сьогодні будуть задіяні або безпосередньо у бойових діях, або в обслуговані території − евакуації, документування воєнних злочинів, несення служби − в наближених до зони бойових дій районах.

Як нам цього вдалося досягти? Раніше поліцейський, який відпрацював 1 добу, мав відпочити 3 доби. Сьогодні він відпочиває максимум 1 добу. Тобто ми в три рази скоротили відпочинок для поліцейських. Тобто навантаження на поліцію виросло десь у 2,5 -3 рази і воно буде рости, бо в нас є виклики. В нас є виклики на кордоні, бо 25 тисяч прикордонників також знаходяться у зоні бойових дій і безпосередньо приймають участь у бойових діях і їх треба підсилювати", − пояснив Клименко.

Він також додав, що в Україні поступово погіршується криміногенна ситуація.

Коментуючи заяви у соцмережах, що поліцію треба мобілізувати, бо правоохоронці треновані і вже вміють поводитися зі зброєю, міністр зазначив, що специфіка роботи поліцейських і військових дуже різна.

"Поліцейський навчений застосовувати зброю і силу проти злочинця, але це не має нічого спільного з окопами, з інженерними спорудами, з діями в складі відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомата по злочинцю чи спецназ, який захоплює злочинну організацію, наприклад, − це одне, це дія в місті, але це не те, що дія в полі, лісі і так далі".