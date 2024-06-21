У Білорусі розпочалася раптова перевірка боєздатності військ на кордоні з Україною

У Білорусі сьогодні, 21 червня, почалася раптова перевірка готовності з'єднань та частин Збройних сил до виконання завдань за призначенням, яка проходитиме у Гомельській та Брестській областях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Зазначається, що до перевірки залучені воєнні частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

"На першому етапі перевірки будуть відпрацьовані питання оперативного заняття визначених районів, їх інженерної підготовки, організації охорони та оборони, а також заступлення на бойове чергування" , - йдеться в повідомленні.

Надалі воєнні частини та підрозділи виконуватимуть навчально-бойові завдання.

"Перевірка проходитиме на полігонах та ділянках місцевості в Брестській та Гомельській областях. У цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування" , - повідомляють у Міноборони Білорусі.

Білорусь допомагає Росії у війні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь допомагає країні-агресору. Зокрема на території Білорусі безперервно проводять так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.

На тлі цього українські прикордонники продовжують посилювати охорону на кордоні.

Також нещодавно Лукашенко сказав, що Білорусь "не хоче воювати", проте готується до цього. За його словами, критика з боку "недружніх країн" означає те, що Білорусь нібито "робить все правильно". Крім того, білоруський автократ підкреслив, що його країна нікому і нічим не загрожує.