СБУ затримала блогерів, які "засвітили" позиції Сил оборони у соцмережах

Служба безпеки України затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє СБУ, Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Вінницької та Запорізької обласних прокуратур двом особам повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розміщення озброєння ЗСУ.

За даними слідства, наприкінці квітня 2024 року житель Жмеринки перебував на Хмельниччині, де зафіксував на телефон переміщення військового гелікоптера поблизу аеродрому. Відеоряд він озвучив – розповів про місце зйомки. Надалі виклав ролик у Facebook та Instagram.

Другий підозрюваний – житель Запоріжжя, який адмініструє власний Telegram-канал із аудиторією в майже 140 тисяч користувачів. Серед контенту про перебіг бойових дій на території України, він оприлюднив відеозаписи розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини та оборонних ліній українських захисників поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Також підозрюваний опублікував інформацію про переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ.

"СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фото про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону".