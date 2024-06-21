Вірменія оголосила про визнання Палестини як держави

Влада Вірменії оголосила про визнання Палестини як держави, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Вірменії.

У відомстві заявили, що Вірменія приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

У МЗС підкреслили, що Вірменія щиро зацікавлена у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, встановленні міцного примирення між єврейським і палестинським народами.

"На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне і всеосяжне врегулювання палестинського питання і підтримуємо принцип "двох держав" вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту" , - ідеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що Єреван переконаний, що "це єдиний спосіб" гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні сподівання.

"На підставі вищевикладеного і підтверджуючи свою прихильність міжнародному праву і принципам рівності, суверенітету і мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина" , - йдеться в повідомленні.

Визнання Палестини

Палестина - це регіон Близького Сходу, територія якого розділена на дві частини - Західний берег і Сектор Газа. Західний берег - це горбиста місцевість, розташована на захід від річки Йордан. Сектор Газа - це прибережна територія, розташована на південь від Західного берега.

Палестина є незалежною і частково визнаною державою. Її незалежність визнали 138 зі 193 держав - членів ООН.

Раніше повідомлялося, що влада Норвегії, Іспанії та Ірландії визнала Палестину державою.

Крім цього, уряд Словенії підтримав пропозицію про визнання Палестини державою.