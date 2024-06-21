Південна Корея викликає посла РФ через договір, підписаний з Кім Чен Ином

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликає посла країни-агресора РФ у Сеулі Георгія Зінов'єва на знак протесту проти договору про "всеосяжне стратегічне партнерство", який підписали нелегітимний президент РФ Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією агентства, перший заступник очільника МЗС Південної Кореї Кім Хон Гюн викличе Зінов'єва, щоб висловити позицію Сеула щодо підписаного між Москвою та Пхеньяном договору, а також підкреслити, що військове співробітництво РФ із КНДР є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють діяльність, котра могла б сприяти військовому посиленню Пхеньяна.

Нагадаємо, лідери Росії та Північної Кореї Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких. Крім того, північнокорейський диктатор повністю підтримав Кремль у війні проти України та пообіцяв посилити стратегічну співпрацю з РФ.