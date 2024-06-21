"Укрзалізниця" змінила три маршрути до Польщі через ремонт станції

23 червня розпочинаються ремонтні роботи на польській станції "Хелм", через що "Укрзалізниця" змінила маршрут трьох поїздів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що маршрут поїздів №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм — Харків, ⁠№120 Хелм — Дніпро будуть обмежені до польської прикордонної станції "Дорохуськ" замість "Хелму", відстань між якими складає всього 25 км.

Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді "Укрзалізниці". Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 09:10 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

Водночас поїзди №67/68 Київ — Варшава — Київ, ⁠№19/20, Київ — Хелм — Київ, ⁠№119 Дніпро — Хелм, №24 Хелм — Київ не зазнають жодних змін. Вони та пересадкові поїзди до та з Варшави курсуватимуть як зазвичай.

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