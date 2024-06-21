Швеція звинуватила Росію у втручання в роботу супутникових мереж

Влада Швеції звинуватила Росію у "шкідливому втручанні" в роботу трьох різних супутникових мереж Sirius, повідомляє Ділова столиця.

Про це шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив у коментарі Bloomberg.

"Ці збої, звичайно ж, серйозні і можуть розглядатися як частина ширших гібридних дій Росії, спрямованих проти Швеції та інших країн" , – заявив Крістерссон.

Створені Кремлем перешкоди торкнулися трьох мереж, розташованих в орбітальній позиції 5 градусів східної довготи, пише видання. Ця супутникова позиція є однією з основних з тих, що обслуговують скандинавські країни та країни Східної Європи, пише видання.

Крістерссон додав, що зараз Швеція та інші держави працюють над тим, щоб "знайти відповідь" на дії Москви. За словами прем'єра, збої торкнулися і телемовлення в Україні, яке залежить від цільового супутника, що належить шведській компанії, яку він не назвав.

Шведське Управління пошти та телекомунікацій звернулося до ради Міжнародної спілки електрозв'язку з проханням розглянути цю ситуацію, повідомляє агентство. З аналогічними скаргами до Міжнародної спілки електрозв'язку звернулися Франція, Нідерланди та Люксембург. Країни планують обговорити проблему перешкод наприкінці червня.

Як повiдомлялось, 31 травня президент України Володимир Зеленський і глава уряду Швеції Ульф Крістерссон у межах візиту українського лідера до Стокгольму підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.