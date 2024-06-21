Україна закликала внести Росію до "чорного" списку FATF через договір з КНДР

Україна закликає Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити заходи для захисту безпеки світової фінансової системи та внести Росію до "чорного" списку на найближчому пленарному засіданні 23 червня, пише Александр Белоус, РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначили в міністерстві, Росія стає все більш агресивною, зокрема, поглиблюючи економічні та військові зв'язки з Північною Кореєю.

"Балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту - всупереч санкціям ООН та принципам FATF - продовжують використовуватися проти мирних міст та цивільного населення України" , - йдеться в заяві.

Цього тижня Росія підписала угоду про "всеосяжне" партнерство з Північною Кореєю та оголосила про формалізацію фінансових зв'язків шляхом створення "альтернативних механізмів торгівлі та взаєморозрахунків" для "спільного протистояння" зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на обмеження деструктивної поведінки обох країн.

Також Росія також посилила співпрацю з Іраном - державою, яка перебуває під світовими санкціями та внесена до "чорного" списку FATF. Кремль надав Тегерану чорний хід для доступу до міжнародної фінансової системи, об'єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку ВТБ. Росія також значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення, заявили в Мінфіні.

Як зазначається в повідомленні, у лютому 2023 року FATF зробила безпрецедентний крок, призупинивши членство Росії. У лютому 2024 року FATF опублікувала додаткову заяву, в якій висловила серйозне занепокоєння з приводу зростаючих фінансових зв'язків країни з державами, внесеними до "чорного" списку, а також зловмисної кібердіяльності, що походить з Росії. Незважаючи на ці попередження, Росія не змінила своєї поведінки. Більше того, кількість і серйозність порушень зросла, створюючи додаткові загрози для світової фінансової системи та безпеки.

"Грубі порушення з боку Росії вже давно очевидні для всіх. Кремль посилює військові та економічні зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в Росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи - внесення Росії до чорного списку" , - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне партнерство, який, зокрема, передбачає надання взаємної військової допомоги.