ЗМІ: Посли ЄС затвердили дату початку переговорів про вступ України

Посли країн Європейського союзу дали "принципову згоду" на відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, які розпочнуться 25 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Le Point.

"Посли дали принципову згоду на рамки переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня", - повідомило джерело видання.

Воно зазначило, що рішення має бути офіційно затверджено на зустрічі міністрів 21 червня.

Вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на членство в ЄС.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Це був історичний крок, оскільки Україна стала першою країною, яка отримала статус кандидата під час війни.

Статус кандидата означає, що Україна розпочала офіційний процес переговорів про вступ до ЄС. Ці переговори, як очікується, будуть довгими і складними. Україні необхідно виконати низку умов, перш ніж вона зможе стати повноправним членом ЄС.

Досягнувши значного прогресу на шляху до членства в ЄС, Україна у грудні 2023 року отримала від Євросоюзу "зелене світло" на початок офіційних переговорів. Проте Київ продовжує активно готуватися до вступу, старанно виконуючи "домашню роботу".