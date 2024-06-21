США відправляють дипломата до В'єтнаму після візиту російського президента

Сполучені Штати відряджають до В'єтнаму помічника держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніела Крітенбрінка після візиту лідера РФ Владіміра Путіна до цієї країни, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Крітенбрінк відвідає столицю Ханой у п'ятницю й суботу для зустрічей з високопоставленими урядовцями, "щоб підкреслити тверду прихильність США до реалізації американо-в'єтнамського всеосяжного стратегічного партнерства".

"Помічник держсекретаря також підтвердить підтримку Сполученими Штатами сильного, незалежного, стійкого й процвітаючого В'єтнаму", – йдеться в пресрелізі.

У вересні США та В'єтнам підвищили рівень відносин до всеосяжного стратегічного партнерства, що є найвищим рівнем дипломатичних відносин.

Як інформує Bloomberg, у В'єтнамі Путін заявив, що РФ може допомогти в будівництві газозріджувальних потужностей у країні, а також постачати власний скраплений природний газ.Обидві країни пообіцяли розширити інвестиційні зв'язки в енергетиці та посилити співпрацю у сфері оборони й безпеки.

Співпраця у сфері оборони й безпеки відіграє "особливу роль" у відносинах між двома країнами, йдеться у спільній заяві. В'єтнам вже давно є покупцем військового озброєння з РФ.

Обидва уряди пообіцяли створити "сприятливі умови для бізнесу для розширення інвестицій та ефективного ведення бізнесу на території один одного".

Напередодні Вашингтон назвав "неймовірно тривожною" заяву глави Кремля Владіміра Путіна, який сказав, що не виключає надсилання Росією зброї Північній Кореї.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Угода, підписана Путіним і Кім Чен Ином у середу, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.