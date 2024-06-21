У Мінреінтеграції розповіли, коли будуть виплати для ВПО
У Мінреінтеграції розповіли, коли будуть виплати для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Зазначається, що на гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.
"Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця", – йдеться у повідомленні.
Також у Мінреінтеграції пояснили, що за нарахування і здійснення виплат для переселенців відповідає Мінсоцполітики.
"Тому питання з приводу нарахування й отримання грошової допомоги для ВПО варто адресувати до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45 або на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua", – пояснили у відомстві.