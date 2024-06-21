У Мінреінтеграції розповіли, коли будуть виплати для ВПО

У Мінреінтеграції розповіли, коли будуть виплати для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що на гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.

"Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця" , – йдеться у повідомленні.

Також у Мінреінтеграції пояснили, що за нарахування і здійснення виплат для переселенців відповідає Мінсоцполітики.