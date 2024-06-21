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Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони

Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Управління державної охорони України Олексія Морозова, повідомляє Українська правда.

Про це говорить указ №361/2024﻿.

"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України".

Що було раніше:

  • 7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
  • За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.
  • 9 травня Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.

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