Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони

Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Управління державної охорони України Олексія Морозова, повідомляє Українська правда.

Про це говорить указ №361/2024﻿.

"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України".

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