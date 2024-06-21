Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони
Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Управління державної охорони України Олексія Морозова, повідомляє Українська правда.
Про це говорить указ №361/2024.
"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України".
Що було раніше:
- 7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
- За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.
- 9 травня Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.