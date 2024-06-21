ООН продовжила допомогу українським пенсіонерам: хто може отримати доплати

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів до кінця 2024 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати в сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують" , - йдеться в повідомленні.

Умови програми

Право на отримання допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Області, в яких виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.