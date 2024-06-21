Голова "Укренерго" розповів про ситуацію в енергосистемі України

В енергосистемі Україні зараз не вистачає потужності, щоб задовольнити те споживання, яке є. Тому змушені застосовувати відключення світла, щоб не допустити загального блекауту, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Як зазначив Кудрицький потужностей не вистачає навіть з урахуванням імпорту з Європи.

"Це основна проблема. І вона у тому, що ми втратили 9 гігават потужності. Президент Зеленський говорив про це на Берлінській конференції" ,- сказав голова "Укренерго".

За його словами, це гігантські масштаби обстрілів, гігантські масштаби втрат, багато європейських енергосистем при таких масштабах втрат не змогли би працювати.

"Тому ті відключення, які є, це таке "найменше зло". Треба розуміти, що воно - вимушене. Для того, щоб енергосистема зберегла свою цілісність, щоб вона не сколапсувала, щоб не допустити якогось загального блекауту по країні" , - зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, через масштабні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України лише станом на середину квітня було втрачено більше 40% генеруючих потужностей ГЕС та близько 80% - ТЕС.

Як заявили в НБУ, відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів, оскільки 1 мВт відновлення потужності коштує приблизно 1 млн доларів.