Шмигаль заявив про виділення 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів

Уряд сьогодні ухвалює рішення про виділення 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, кошти будуть виділені у вигляді субвенції для регіонів.

"Торік ми так само виділяли 1 млрд грн на цю програму закупівель. Було придбано 434 шкільні автобуси" , - розповів Шмигаль.

Він також додав, що минулого року і цього року пріоритет надається українським виробникам.