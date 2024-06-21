Шмигаль заявив про виділення 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів
Уряд сьогодні ухвалює рішення про виділення 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, кошти будуть виділені у вигляді субвенції для регіонів.
"Торік ми так само виділяли 1 млрд грн на цю програму закупівель. Було придбано 434 шкільні автобуси", - розповів Шмигаль.
Він також додав, що минулого року і цього року пріоритет надається українським виробникам.