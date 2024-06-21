УЗ призначила додаткові поїзди до Львова та гір: розклад руху

В Україні зріс попит на поїздки до Львова та гір. УЗ призначила декілька потягів - з Києва, до Львова, з Львова до Рахіва та з Коломиї до Львова, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє УЗ.

"Бачимо зростання попиту пасажирів на поїзди від столиці до гір, тож опрацювали та призначили на 22, 28 та 30 червня додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів" , - йдеться у повідомленні.

Розклад руху

Поїзд "Київ - Львів" відправлятиметься з Києва о 8:18, прибуватиме до Львова о 14:59 та дасть моживість зручно дістатись далі гір, адже має узгоджену пересадку всього в 23 хвилини на додатково призначений поїзд №816/815 "Львів - Рахів".

Поїзд №816/815 "Львів - Рахів", в свою чергу, відправлятиметься зі Львова по пʼятницях, суботах та неділях о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 21:19. Зворотно поїзд №816/815 "Рахів - Львів" відправлятиметься з Рахова з 22 червня по суботах та неділях о 3:48 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Зі Львова поїзд №192/191 "Львів - Київ" відправлятиметься зі Львова 22, 28 та 30 червня о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:40.

Відсьогодні, з 21 червня, по пʼятницях також курсуватиме поїзд №815 "Коломия - Львів". Він відправлятиметься о 6:30 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Поїзд №816/815 проходитиме в обох напрямках через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ та інші туристичні міста.

Що було до цього

Днем раніше, 20 червня, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Одеси на вихідні з Києва та Львова.

Крім того, в Україні запустили новий швидкісний потяг "Київ - Львів". Він курсуватиме кілька разів на тиждень.