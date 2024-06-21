Уряд спростив процедуру доставки та виплати пенсій в Україні

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України через "Укрпошту", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

Змінами передбачено, що за наявності технічних можливостей виплата і доставка може проводитися за відомостями, сформованими на підставі електронних виплатних списків, без документів до них у паперовій формі.

Постановою встановлено вимоги до електронних форм/наборів даних виплатних та звітних документів.

Виплата пенсій в Україні

За даними ПФУ, у травні в Україні було 10,210 млн пенсіонерів. Через поточні рахунки в банках пенсії одержують 8,153 млн осіб. Інші 2,057 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Найчастіше українці отримують виплати в ПриватБанку - 4,760 млн осіб та Ощадбанку - 2,538 млн осіб.