Трамп гарантував, що не відправить американські війська в Україну

Суперник президента США Джо Байдена на виборах Дональд Трамп заявив, що не відправить американські війська в Україну у разі перемоги на виборах, повідомляє Європейська правда.

Про це Трамп сказав в ефірі подкасту All In.

Трамп відповідав на питання стосовно можливої відправки американських військових до України, якщо він стане президентом.

"Я це гарантую, я цього не зроблю", – сказав він.

Трамп додав, що "для Франції це інше, вони більш-менш сусіди, а між нами – океан".

"Зараз я постійно чую розмови про вступ України до НАТО, а тепер я чую ще й про те, що Франція хоче сама боротися в Україні. Ну що ж, удачі їм", – сказав також Трамп.

Він також поділився, що читав, ніби Україна через брак військових планує залучати дітей і людей старшого віку до бойових дій.

"Я якось читав, що у них немає солдатів, у них немає людської сили. Вони хочуть використовувати дітей, вони хочуть використовувати старих людей, дуже старих людей, людей, які можливо, насправді не екіпіровані для бою", – сказав Дональд Трамп.

До слова, президент Байден станом на сьогодні також не допускає відправлення американських військ в Україну.

Трамп також заявив, що Джо Байден ніколи не мав обіцяти Україні членства у НАТО, і що вторгнення Росії спровокували саме наміри України приєднатись до НАТО.