Україна отримає перший транш від заморожених росактивів до кінця літа
Україна ймовірно отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа. Його розмір складатиме 1,5 млрд євро (1,6 млрд доларів). З посиланням на європейського комісара із питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як нагадав Домбровскіс, у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.
"За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 мільярдів євро (3,21 млрд доларів), і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 мільярда євро до літніх канікул", - додав він.
Єврокомісар додав, що в першу чергу увага на використанні цих доходів буде зосереджена на військовій підтримці України.
"Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю", - наголосив Домбровскіс.