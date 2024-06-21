Окупанти обстріляли села на Херсонщині, троє поранених - ОВА

Російські війська 21 червня обстріляли населені пункти Херсонщини, відомо про трьох постраждалих. З посиланням на Херсонську ОВА, повідомляє Українська правда.

"У селищі Кіндійка внаслідок ворожого удару по житловому будинку постраждали двоє людей. У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травму. Чоловік, 52 років, отримав вибухову травму та уламкове поранення руки" , - повідомили в ОВА. ﻿

У селищі Велетенське під удар ворога потрапив 49-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітки.