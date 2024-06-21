У зоні ЧАЕС незаконно вирубали дерев на 120 млн - Держаудитслужба

Державні аудитори перевірили діяльність ДСП "Північна Пуща", яке перебуває у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), і викрили низку серйозних порушень. З посиланням на дані Держаудитслужби, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, встановлено, що на площі 29,4 га ДСП "Північна Пуща" проводилися суцільні "санітарні рубки" з порушенням законодавства, – без застосування процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Як зазначають у пресслужбі, така експертиза можливих наслідків для екосистеми мала бути в обов’язковому порядку проведена перед початком робіт.

"Чистка" лісових насаджень привела до неправомірної рубки дерев, збитки від яких становили 4,7 млн грн" , - повідомили в пресслужбі.

Проте, за інформацією аудиторів, на території одного з лісництв, що входить до ДСП "Північна Пуща", була виявлена більш масштабна неправомірна вирубка лісу. Зафіксовано вирубані вікові сосни, що, за попередньою оцінкою, завдало державі збитків на суму 114 млн грн.