Посол США Брінк назвала складову для перемоги України у війні

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що економічна складова, і саме приватний сектор, має фундаментальне значення для перемоги України в війні з Росією та в повоєнному розвитку, повідомляє Ділова столиця.

Зустріч понад 50 представників вітчизняних та міжнародних компаній з послом США в Україні Бріджит Брінк організувала Американо-українська Ділова Рада (USUBS) у партнерстві з "Українською бронетехнікою".

"Допомогти Україні перемогти у війні проти Росії – це є одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів президента Байдена, але так само пріоритетом є допомога Україні у тому, що ми називаємо "виграти майбутнє". І Україна виграє майбутнє за допомогою бізнесу, який буде рушійною силою економічного відновлення України та працевлаштування українців" , — додала вона.

Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, у свою чергу, подякував пані послу та США за військову допомогу Україні та за економічну підтримку.