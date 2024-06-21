Україна рухається в ЄС "швидше за будь-яку країну" - Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху від заявки на членство до Європейського союзу (ЄС) до початку переговорів﻿. Кулебу цитує пресслужба міністерства, повідомляє Ділова столиця.

Міністр привітав схвалення країнами-членами ЄС переговорних рамок про вступ України до блоку. Він відзначив, що шлях країни не був легким та включав революцію й війну.

"Україна також встановила рекорд, пройшовши шлях від заявки на членство в ЄС до початку переговорів трохи більше ніж за два роки — швидше, ніж будь-яка інша країна-кандидат в історії" , — додав Кулеба.

За словами міністра, Україна старанно виконувала всі вимоги й впроваджувала критичні реформи задля наближення цього дня.

"Як член ЄС, Україна зміцнюватиме безпеку та процвітання для всіх європейців, а також реалізує нашу спільну мрію жити на континенті свободи, процвітання та миру" , — наголосив він.

Нагадаємо, парламент Нідерландів у четвер, 20 червня, проголосував за схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в Європейський Союз, усунувши останню перешкоду для формального початку цього процесу.