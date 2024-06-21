Україна рухається в ЄС "швидше за будь-яку країну" - Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху від заявки на членство до Європейського союзу (ЄС) до початку переговорів. Кулебу цитує пресслужба міністерства, повідомляє Ділова столиця.
Міністр привітав схвалення країнами-членами ЄС переговорних рамок про вступ України до блоку. Він відзначив, що шлях країни не був легким та включав революцію й війну.
"Україна також встановила рекорд, пройшовши шлях від заявки на членство в ЄС до початку переговорів трохи більше ніж за два роки — швидше, ніж будь-яка інша країна-кандидат в історії", — додав Кулеба.
За словами міністра, Україна старанно виконувала всі вимоги й впроваджувала критичні реформи задля наближення цього дня.
"Як член ЄС, Україна зміцнюватиме безпеку та процвітання для всіх європейців, а також реалізує нашу спільну мрію жити на континенті свободи, процвітання та миру", — наголосив він.
Нагадаємо, парламент Нідерландів у четвер, 20 червня, проголосував за схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в Європейський Союз, усунувши останню перешкоду для формального початку цього процесу.