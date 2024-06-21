Росіяни поскаржилися на пожежу у Ростові-на-Дону, горить база силовиків

У Ростові-на-Дону сьогодні вдень, 21 червня, спалахнула велика пожежа. Попередньо горить база Міністерства внутрішніх справ.﻿ З посиланням на місцеві Telegram-канали, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

У публікаціях йдеться, що горять складські приміщення.

Пізніше на місце прибули підрозділи МНС.

Місцеві жителі повідомили, що горить база зберігання ресурсів постачання МВС. Згодом стало відомо, що пожежі оголошено другий ранг, площа горіння становить 700 квадратних метрів.