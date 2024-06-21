Ситуація на Харківщині продовжує стабілізуватися - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на Харківському напрямку стабілізована, водночас "надзвичайно складно" на покровському напрямку, повідомляє Українська правда.

"Харківщина – ситуація стала ще більш стабілізованою. І це – заслуга наших воїнів. Донеччина – надзвичайно складно. Особливо це Покровський напрямок – десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта й не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться.



Ми можемо й повинні вибивати для України результат. В усьому. Завжди. Коли є можливість, коли є шанси й коли ми самі зобов’язані створювати для себе шанси на перемогу. На успіх України" , - сказав у відеозверненні президент.

Також глава держави повідомив про розмову з Президентом Польщі. З ним обговорили подальші спільні кроки та позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні.