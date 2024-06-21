Стефанишина назвала следующий шаг после начала переговоров с Евросоюзом
На шляху до Європейського Союзу Україні треба буде повністю адаптувати законодавство. Про це в етері телемарафону заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За її словами, вступ України до Євросоюзу є тривалим процесом. На цьому шляху Україні треба буде повністю адаптувати законодавство, правову систему та економіку до умов Євросоюзу. Це дозволить функціонувати країні в межах внутрішнього ринку, щоб не було бар'єрів у пересуванні громадян.
"Щоб ми не відчували себе чужинцями всередині європейської родини, нам треба буде багато чого зробити в рамках переговорів. Якщо старт переговорів відбудеться наступного тижня, то вже у липні ми очікуємо перший етап, під час якого зробимо оцінку відповідності нашого законодавства в низці сфер і будемо розуміти наші зобов'язання", - заявила Стефанішина.