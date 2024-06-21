Стефанишина назвала следующий шаг после начала переговоров с Евросоюзом

На шляху до Європейського Союзу Україні треба буде повністю адаптувати законодавство. ﻿Про це в етері телемарафону заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За її словами, вступ України до Євросоюзу є тривалим процесом. На цьому шляху Україні треба буде повністю адаптувати законодавство, правову систему та економіку до умов Євросоюзу. Це дозволить функціонувати країні в межах внутрішнього ринку, щоб не було бар'єрів у пересуванні громадян.