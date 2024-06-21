Орбан хоче перекласти накладений на Угорщину штраф на "спонсорів війни в Україні"

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що планує змусити установи, які він вважає "спонсорами війни в Україні", покрити витрати на штраф, який Європейський Союз наклав на Угорщину за недотримання політики надання притулку.﻿ Відповідну заяву він зробив під час візиту до Берліна в п'ятницю. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Європейський суд наклав на Угорщину штраф у розмірі 200 мільйонів євро плюс додатково 1 мільйон євро щоденного штрафу за свідоме ігнорування правил ЄС щодо поводження з громадянами третіх країн, які шукають притулку в країні.

Суд постановив, що Угорщина незаконно затримувала шукачів притулку і депортувала людей без дотримання належної процедури.

Виступаючи в Берліні під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Орбан заявив, що його урядовці працюють над законодавством, яке дозволить накладати штраф на "спекулянтів", які "наживаються" на війні в Україні або надають позики для її фінансування, а також на тих, хто наживається на міграції.

Цю ж тезу Орбан повторив в інтерв’ю угорському державному радіо.

"Цей штраф ляже на плечі тих, хто наживається на міграції та війні...Ми досить сильні, щоб гарантувати, що жоден мігрант не потрапить до нашої країни" , – сказав угорський прем'єр.

Рішення Суду ЄС 13 червня стосується давнього рішення ще від грудня 2020 року, у якому Суд визначив, що Угорщина не виконує процедури ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.

У новому рішенні Суд ЄС встановив, що Угорщина не вжила достатніх заходів для виконання рішення 2020 року щодо трьох пунктів – доступу до процедури міжнародного захисту для шукачів притулку, права залишатись в країні до остаточного відхилення заявки і щодо повернення осіб з нелегальним перебуванням.

У 2023 році Суд ЄС також визнав порушенням вимогу Угорщини до шукачів притулку подавати клопотання через посольства у Сербії або Україні.