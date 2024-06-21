Іспанія розслідує причетність РФ до спроби сепаратизму Каталонії

Правоохоронці розпочали розслідування справи, пов'язаної з імовірним втручанням Росії в події навколо Каталонії, де 2017 року було зроблено спробу проголошення незалежності від Іспанії, пише Дмитро Браславський, Deutsche Welle.

Підставою для відкриття справи стали численні факти, зібрані останніми роками спецслужбами Іспанії.

Керівник слідчого суду №1 Барселони Хоакін Агірре вважає, що РФ надавала підтримку сепаратистам.

Підозрюваними у справі проходять 11 каталонських політиків і чиновників, зокрема колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон і його найближчі соратники.

Агірре додав, що РФ бажає дестабілізувати політично й економічно країни Європейського союзу, адже Кремль здійснював аналогічні спроби щодо інших держав.