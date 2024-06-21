Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні держохорони

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні державної охорони (УДО). Зокрема, в структурі з'явилося два заступники начальника. З посиланням на Офіс президента України, повідомляє Корреспондент.

Своїм указом голова держави звільнив з посади заступника начальника Управління державної охорони України Пискуна Ігоря Васильовича.

Водночас двома іншими указами президент призначив на посади заступників начальника Управління державної охорони України Вихора Романа Володимировича та Шарана Олеся Володимировича.

Як відомо, в травні з'явилась інформація, що полковники УДО готували замах на Зеленського, а також на голову СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.