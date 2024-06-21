У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Україною

Безпекову угоду між Україною та Європейським Союзом, уже погоджену сторонами, планують підписати 26 червня у Брюсселі. Очікується, що від України її підпише президент Володимир Зеленський, повідомляє Deutsche Welle.

За словами урядовця ЄС на брифінгу 21 червня, на погодження тексту угоди знадобилося кілька місяців. Цей документ визначає не лише військову допомогу Україні, а й фінансову підтримку, питання євроінтеграції та інші сфери співробітництва.

Також очікується, що 24 червня Євросоюз офіційно затвердить 14 пакет санкцій щодо Росії за її агресію в Україні.

Цим займуться глави МЗС країн ЄС на раді із закордонних справ у Люксембурзі. Вони також поспілкуються зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою по відеозв'язку.

"Надання Україні озброєнь – наш головний пріоритет" , - зазначив високопосадовець.

Ця тема буде першою на порядку денному у Раді ЄС із закордонних справ, сказав він.