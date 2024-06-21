Генсек ООН прокоментував "стратегічне партнерство" між РФ та КНДР

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш прокоментував підписаний між Росією та Північною Кореєю Договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає військову допомогу у разі нападу на одного з підписантів, повідомляє Дзеркало тижня.

«Існують санкції, затверджені Радою Безпеки [ООН] щодо КНДР. Будь-які відносини будь-якої країни з КНДР, включаючи Російську Федерацію, мають повністю відповідати цим санкціям» , - заявив Гутерреш, відповідаючи на брифінгу на запитання журналіста щодо посилення відносин між РФ та Північною Кореєю.

Нагадаємо, Японія і Південна Корея забили на сполох через поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю. На наступний день після підписання договору, у Південній Кореї заявили, що переглянуть свою політику стосовно постачання військової допомоги Україні (зараз Сеул не надає Києву військову допомогу, обмежуючись гуманітарною).

На це російський диктатор Владімір Путін заявив, що Південна Корея зробить «велику помилку» та пригрозив «відповідними рішеннями, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву Південної Кореї».

Від початку російської агресії проти України Північна Корея не лише стала голосом підтримки Москви, а й закрила критичну потребу в озброєнні, надавши артилерійські снаряди, протитанкові міни та балістичні ракети. Москва демонструє беззастережну готовність поглиблювати відносини з Пхеньяном, ігноруючи резолюції ООН, які свого часу підтримала.



