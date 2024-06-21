Майбутнє розширення ЄС стане історією успіху - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель переконаний, що розширення Євросоюзу, яке довгий час відкладалося, треба прискорити – і це буде історія успіху.﻿ Про це Боррель заявив під час Європейського форуму Вахау в Австрії, повідомляє Укрінформ.

"Так, розширення (приєднання до ЄС у 2004 році 10 країн – ред.) було історією успіху. І майбутнє розширення також буде історією успіху. Проблема в тому, що воно занадто довго відкладалося – і тепер має прискоритися" , - сказав очільник європейської дипломатії.

За його словами, "Європа не є повною", а "європейська ідентичність ще не завершена". Крім того, додав Боррель, наразі демократія не розширюється, а свобода перебуває під загрозою в багатьох місцях.

"Після падіння "Залізної завіси" ми вірили, що свобода, мир і демократія будуть рухати людство, що це – єдине рішення. І всі будуть жити в демократії, мирі та свободі. Але це не так. Навпаки, подивіться на світ. Ми будуємо мир між собою, але світ не є мирним місцем. Ми живемо в умовах демократії, але демократія не поширюється. Навпаки. І свобода перебуває під загрозою в багатьох місцях. А деякі країни зазнають вторгнення з боку могутніх сусідів" , - заявив Високий представник ЄС.

Він указав, що сьогодні "історія пішла не тим шляхом, на який ми розраховували", і зараз спостерігається "повернення політики сили".

"Ми повинні продовжувати будувати мости для пошуку спільних рішень і бути відкритими до світу, який потребує Європи. Ви не можете уявити, наскільки люди в усьому світі потребують від нас більшого. Вони вимагають від нас більшого. Вони хочуть більше Європи, тому що ми уособлюємо свободу, процвітання і соціальну згуртованість. І ми живемо у глибоко взаємопов'язаному світі, подобається нам це чи ні" , - заявив Боррель.

Євросоюз, на його переконання, має стати глобальним гравцем, а також спільно вплинути на завершення російської війни проти України.