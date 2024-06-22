DeepState: Росіяни захопили село Шуми і прориваються на Торецьк

Ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити село Шуми, що на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Deep State.

За інформацією DeepState останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою.

"Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо. Станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Окрім того противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал".

Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.

DeepState прогнозує, що росіяни будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна — зайняти Торецьк.