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ОВА: Ворог ударив по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині

ОВА: Ворог ударив по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

За його словами, на місці вже працюють вогнеборці.

Інформації про постраждалих не надходило.

Про масштаби руйнувань місцева влада пообіцяла повідомити згодом.

Нагадаємо:

  • Увечері 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії.
  • Також країну атакували "Шахеди" і тактична авіація.

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