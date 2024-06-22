ОВА: Ворог ударив по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині

У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

За його словами, на місці вже працюють вогнеборці.

Інформації про постраждалих не надходило.

Про масштаби руйнувань місцева влада пообіцяла повідомити згодом.

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