ОВА: Ворог ударив по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині
У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.
За його словами, на місці вже працюють вогнеборці.
Інформації про постраждалих не надходило.
Про масштаби руйнувань місцева влада пообіцяла повідомити згодом.
Нагадаємо:
- Увечері 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії.
- Також країну атакували "Шахеди" і тактична авіація.