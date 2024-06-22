Повітряні сили в ніч на суботу знищили 12 ракет та 13 ударних дронів

Російська армія застосувала "Іскандери", "Калібри", крилаті ракети та "Шахеди", повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – РФ);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ, Балаклава – Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей: