Нацполіція: Росіяни вбили патрульного на блокпосту в Херсонській області

На Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув інспектор сектору реагування патрульної поліції Олександр Чехун внаслідок російської атаки дроном, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Нацполіція.

Старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

За даними поліції, Чехун розпочав службу у 2007 році у Державній автомобільній інспекції в Херсонській області.

Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.