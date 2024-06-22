Лідер євроскептиків Британії звинуватив Захід у вторгненні Росії до України

Лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну, розширивши військовий альянс Європейського Союзу і НАТО на схід, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

Фарадж піддав сумніву свої судження і минулі заяви, зокрема, коли він назвав господаря Кремля Владіміра Путіна світовим лідером, яким він найбільше захоплювався в 2014 році.

"Я сказав, що не люблю його як людину, але захоплююся ним як політичним діячем, тому що йому вдалося взяти під контроль управління Росією", – сказав Фарадж.

За його словами, він стверджував з 1990-х років, що "постійне розширення на схід" військового альянсу НАТО і ЄС дає Путіну "привід [дати] своєму російському народу сказати, що вони знову прийдуть за нами і почнуть війну".

"Ми спровокували цю війну. Хоча, звичайно, це вина [Путіна]", – додав політик.

Реагуючи на інтерв'ю, міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Фарадж "повторює мерзенне виправдання Путіна для жорстокого вторгнення в Україну".

Речник лейбористів Джон Хілі заявив, що коментарі Фараджа роблять його "непридатним для будь-якої політичної посади в нашій країні, не кажучи вже про керівництво серйозною партією в парламенті".

Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон звинуватив Фараджа в тому, що він "повторює лінію Кремля" і "вигадує нові виправдання для жорстокого, неспровокованого нападу".

Після інтерв'ю, яке вийшло в ефір у п'ятницю, Фарадж заявив на X (Twitter), що він "один з небагатьох діячів, які були послідовними і чесними щодо війни з Росією".

Разом з новою заявою він перепостив промову в Європейському парламенті від 2014 року, в якій закликав Захід "припинити грати у військові ігри з Путіним".

Нагадаємо, суперник президента США Джо Байдена на виборах Дональд Трамп заявив, що його опонент ніколи не мав обіцяти Україні членства у НАТО.

Раніше в інтерв’ю TIME президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.