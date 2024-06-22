Енергетики пояснили, як розраховують обмеження та графіки відключень світла

Обмеження електроенергії для кожної області визначає "Укренерго". Обов'язок оператора системи розподілу - розділити потужність між клієнтами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Як пояснюють енергетики, "Укренерго" кожного дня встановлює та доводить до операторів систем розподіл об'єм обмежень.

У першу чергу електроенергією забезпечують об'єкти критичної інфраструктури - лікарні, котельні, водопостачання, військові об’єкти тощо. Перелік критичної інфраструктури визначає місцева влада.

Решту електроенергії розподіляють між населенням, соціально-побутовою сферою, бізнесом і промисловістю. Для цього були створені графіки відключень світла.

Що відомо про ситуацію зі світлом в Україні

Варто зазначити, що в ніч на 22 червня російські війська вчергове атакували українську енергетику. Були пошкоджені об'єкти у Запорізькій та Львівській областях. Як відомо, у Львівській області внаслідок атаки спалахнула пожежа, її вже ліквідували.

Через серйозні пошкодження енергетики в Україні щоденно вводять стабілізаційні відключення світла. Сьогодні обмеження діють з 16:00 до 24:00.