ОВА: На Львівщині вдалося загасити пожежу після нічної атаки РФ
Вранці у суботу вдалося загасити пожежу, яка була у Львівській області через атаку Росії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Львівська ОВА.
Пожежу загасили після 8 ранку.
До роботи залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо:
У ніч на 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа.
Росія атакувала об’єкти оператора системи передачі електроенергії у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.