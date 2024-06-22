Замах на казахського журналіста у Києві: затримано одного з підозрюваних

Одного з підозрюваних у замаху на журналіста Айдоса Садикова Алтай Жаканбаєва затримали в Казахстані після того, як він сам звернувся до органів внутрішніх справ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Генпрокуратура республіки Казахстан.

"Правоохоронні органи України, проявляючи оперативність і професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили цей злочин.

Генеральною прокуратурою до компетентних органів України направлено міжнародне слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи щодо причетності Жаканбаєва і Каратаєва до скоєного злочину".

Прокуратура країни повідомляє, що 21 червня Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи.

Цього ж дня його затримано за підозрою в скоєнні цього злочину.

Другого підозрюваного Мейрама Каратаєва розшукують.

Довідково: Подружжя Садикових 2014 року переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал, де критикували владу Казахстану та олігархів і виступали з підтримкою протестів у Казахстані 2022 року.

Восени 2023 року Айдос і Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.

Передісторія: