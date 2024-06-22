В Іспанії затримали сутенерів, які продавали українок-біженок у сексуальне рабство, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише "Європол".

Заарештовані — іспанець, двоє росіян та стільки ж українців. Вони вербували своїх жертв переважно через соцмережі, як менеджери з працевлаштування. Пропонували роботу у сфері ресторанно-готельного бізнесу. Після того, як дівчата погоджувалися, їх змушували займатися проституцією в одному з борделів міста Альмерія.

Ізолюючи жінок від решти суспільства, зловмисники намагалися мінімізувати ризики викриття поліцією або втечі жінок, що дозволяло їм утримувати, контролювати та повністю експлуатувати жертв.

Жертвам (наразі ідентифіковано 14 постраждалих) обіцяли пільги на отримання дозволу на роботу, які передбачені офіційним статусом тимчасового захисту. Однак вони так і не отримали жодного документа.