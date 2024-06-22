Зведення Генштабу: бої йдуть на кількох напрямках фронту

З початку доби, 22 червня, на фронті вже відбулось більше півсотні боєзіткнень. Майже половина з них - на Покровському напрямку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить зведення Генштабу на 10:00.

"Від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Шість спроб окупантів просунутися вперед ЗСУ відбито, дві штурмові дії тривають. Ситуація контрольована. На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. На даний час ворог 13 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.

Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка – Торецьк. Бій триває.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину території. За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев’ять атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку три штурмові дії противника поблизу Георгіївки та Парасковіївки успіху не мали.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного. Ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам’янського.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 22 червня, склали 1110 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 533 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили чотири ракети та 8 танків.

Зокрема, за уточненою інформацією Генштабу, втрати російських військ на Курахівському напрямку за минулу добу склали понад 180 осіб убитими та пораненими, знищено два танки, дві артилерійські системи та автомобіль.