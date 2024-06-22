У Німеччині попередили Китай про економічні наслідки підтримки Росії

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє DPA.

Війна Росії проти України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки, заявив Габек, який також обіймає посаду міністра економіки Німеччини, в суботу в Пекіні на зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату.

Габек повторив аналогічні коментарі, зроблені ним у п'ятницю.

Китайську сторону очолював колега Габека Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC). На цей орган покладено завдання керувати розвитком китайської економіки.

"Ми б діяли інакше і, безумовно, не так жорстко аналізували, де у нас є залежність від сировини і технічних товарів, якби не було цієї війни або підтримки Китаєм Росії у цій війні", – підкреслив Габек.

Він додав, що ці речі неможливо відокремити: "Наші відносини, наші прямі відносини вже зазнали негативного впливу".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну.

У вівторок Пекін заявив, що НАТО "слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

Минулого тижня країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.