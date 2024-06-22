У мережі заявили про нібито вибух на ТЕЦ у Києві: КМДА спростовує

У мережі повідомляли, що нібито 22 червня на ТЕЦ у Києві стався вибух. Столична влада спростовує цю інформацію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.

"Інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності" , - йдеться у повідомленні.

КМДА наголошує, що всі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку.

Також влада столиці нагадала про заборону поширювати у мережі фото та відео інфраструктурних обʼєктів.

"Інформацію про поширення таких буде передано до Служби безпеки України. Наполегливо просимо медіа перевіряти інформацію перед тим як поширювати сумнівні повідомлення на мільйонну аудиторію, створюючи колосальний ризик для роботи станцій та їх персоналу" , - заявили у КМДА.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня російські окупанти обстріляли два енергооб'єкти у Запорізькій та Львівській областях. Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Через серйозні пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок атак Росії в Україні запроваджуються стабілізаційні відключення світла.

Так, сьогодні після нічної атаки "Укренерго" змінило період обмежень. Відключення почнуться на дві години раніше - о 14:00.