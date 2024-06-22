Україна та Ізраїль поскандалили через безвіз: що відомо про конфлікт

Ізраїль вирішив посилити умови безвізу для іноземців, зокрема й українців, зобов’язавши спочатку отримувати електронний дозвіл на в’їзд. Нові правила викликали критику з боку посольств України та Молдови, водночас в ізраїльських дипломатичних колах називають це "бурею в стакані", повідомляє РБК-Україна.

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У червні Ізраїль почав тестувати систему ETA-IL, відповідно до якої іноземці, які мають право на безвізовий в’їзд, повинні спочатку подавати заявку на отримання дозволу на поїздку. Наразі це правило діє для громадян США та Німеччини, з 1 липня добровільно подавати заявку зможуть всі, а от з 1 серпня отримання такого дозволу буде обов’язковим для в’їзду.

Нові правила викликали критику з боку посольства України в Ізраїлі. На думку української амбасади, обмеження з боку Ізраїля "фактично поклали край безвізовому режиму". Водночас в посольстві заявили, що Україна нібито буде вживати заходи у відповідь.

"У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги щодо попереднього погодження для громадян Ізраїлю, в тому числі паломників. Специфіка цих електронних віз наразі розглядається в Києві. Ці взаємні дії вплинуть на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну" , - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці української амбасади.

Проте, як зазначили в посольстві, Україна залишається відкритою до діалогу з Ізраїлем з метою обговорення та узгодження цих змін у туристичній політиці на користь обох країн.

З аналогічною заявою виступив вчора і молдовський посол в Ізраїлі Олександр Ройтман. За його словами, Кишинів у відповідь на дії Тель-Авіва може запровадити аналогічну систему попереднього схвалення в’їзду для громадян Ізраїлю.

"Заходи у відповідь також торкнуться тисяч релігійних паломників, які щорічно проїжджають через територію Молдови в Україну. Молдовська влада розглядає деталі і формат подальших дій, пізніше вона представить подробиці" , - йдеться в заяві Ройтмана на Facebook-сторінці молдовського посольства.

Однак джерело в ізраїльських дипломатичних колах охарактеризувало ці повідомлення як "бурю в стакані води".

"Йдеться про загальноприйняту практику подачі електронних декларацій перед приїздом туристів з країн, з якими в Ізраїлю існує безвіз. Така практика вже багато років використовується, наприклад, Канадою. Коли турист, якому не потрібна віза, перед в'їздом до Канади повинен заповнити декларацію, на основі якої він може в'їхати в країну" , - сказав співрозмовник.

Також джерело припустило, що хтось в українському посольстві в Ізраїлі невірно витлумачив поняття

"безвізового режиму". "Безвізовий режим не означає, що кожен громадянин може в'їхати в Ізраїль або будь-яку іншу країну, У будь-якому разі у будь-якої країни є право відмовити у в'їзді тій чи іншій людині. І якраз цей захід, який запроваджується, спрямований на те, щоб відсіяти тих, хто не має права в'їзду в Ізраїль, на ранній стадії. І, таким чином, не допустити ситуації, коли людина приїжджає в Ізраїль, наприклад, із метою нелегального працевлаштування, і її потрібно депортувати" , - сказав співрозмовник, наголосивши, що йдеться про всі країни, з якими в Ізраїлю є угода про безвізовий режим, а не тільки про Україну.

Крім того, джерело припустило, що реакція з боку українського посольства в Ізраїлі на це рішення пов'язана з майбутнім приїздом прочан в Умань і бажанням чинити тиск на Ізраїль.

"Рівно рік тому ми були в схожій ситуації, коли українське посольство погрожувало скасувати безвіз з Ізраїлем. Минулого року нічого не сталося, нічого не станеться і цього року" , - резюмував співрозмовник.

Нагадаємо, схожа ситуація між Україною та Ізраїлем дійсно вже ставалася минулого року. У серпні українське посольство розкритикувало Ізраїль за створення перешкод для в’їзду українських біженців в країну та заявило, що у відповідь на це Україна може заборонити паломництво в Умань і взагалі скасувати безвіз.